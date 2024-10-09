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Tata Steel çelik üretiminden kaynaklı emisyonları azaltmak için NIIST ile iş birliği yapacak

Çarşamba, 09 Ekim 2024 13:49:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, çelik üretiminden kaynaklı karbon salımını düşürmeye yönelik teknik iş birliği yapmak üzere Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi’ne (CSIR) bağlı Ulusal Disiplinlerarası Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (NIIST) ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında tarafların yakalanan karbondioksitin atmosfere karışmasını önlemek için karbonun depolanması veya azaltılması yoluyla emisyonları düşürmeye yönelik teknolojiler geliştireceği ifade edildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Tata Steel 

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