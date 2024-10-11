Hint JSW Steel çelik üretiminde karbon yakalama teknolojisinin kullanımını artırmak için yeni iş birliği yaptı

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, çelik üretiminde karbon yakalama teknolojisinin kullanımını artırmak amacıyla Avustralyalı madenci BHP Billiton ve İngiltere merkezli Carbon Clean ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında taraflar, Carbon Clean’in yıllık 100.000 mt’a varan karbon yakalaması öngörülen “CycloneCC” modüler teknolojisinin uygulanabilirliğini araştırmak üzere çalışmalar yürütecek.

Çelik sektöründe karbon yakalama teknolojisinin yaygınlaşmasını önleyen bazı zorluklar bulunuyor. Sermaye harcamaları ve işletme maaliyetlerinin yanı sıra alan sıkıntısı yeni ekipmanların mevcut üretim tesislerine entegrasyonunu zorlaştırıyor.

SteelOrbis’in hafta başında da bildirdiği üzere devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) de düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerine yönelik stratejiler için BHP ile iş birliği yapacağını duyurmuştu.