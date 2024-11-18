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Hindistan Çelik Bakanlığı yeşil çeliğin tanımını belirleyecek

Pazartesi, 18 Kasım 2024 16:02:08 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, çelik bakanlığının düşük karbonlu enerji kaynakları kullanılarak üretilecek veya gömülü karbon emisyonu daha düşük seviyelerde yer alacak yeşil çeliğin tanımı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Yeşil çeliğin dünya genelinde kabul görmüş bir tanımı veya önceden belirlenmiş kriterleri olmadığı, bunun yerine yenilenebilir enerji veya elektrik ark ocağı gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarıyla üretilen metal yerine kullanılan genel bir tanım olduğu ifade edildi.

Bir yetkili, “Hedefimiz, mevcut mali yılın sonuna kadar tanımı netleştirmek ve yeşil çelik üretimini artırmaya yönelik yeşil çelik misyonunu oluşturmak,” dedi.

Bununla birlikte yeşil çeliğin üreticinin emisyon yoğunluğuna göre yüzde cinsinden tanımlanabileceği belirtildi.

Bakanlığın bir metrik ton ham çelik başına karbon salımını 2,2 mt olarak belirlediği ve emisyon seviyelerine bağlı olarak yeşil çeliğin derecelendirileceği aktarıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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