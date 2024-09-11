Hindistan yeşil çelik talebini artırmak için teşvik sunmayı planlıyor

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, bakanlığın yeşil çelik talebini artırmaya yönelik teşviklerin sunulacağı bir politika üzerinde çalıştığını duyurdu.

Bakan Poundrik, özellikle Avrupa Birliği’nin çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında karbon vergisi getirme kararına bağlı olarak böyle bir uygulamaya gidileceğini ifade etti.

Bununla birlikte çelik bakanlığının yeşil hidrojen misyonu doğrultusunda yakın zaman içerisinde yeşil çelik misyonunu devreye alacağını, bu kapsamda yeşil çelik temini için kullanıcılara teşvikler sunulacağını ve dolayısıyla hem talebin hem de çelik üreticilerinin sürdürülebilirliğinin artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

14 görev gücü tarafından yayımlanan raporlarda, çelik sektörünün karbondan arındırılmasını kolaylaştırmak için Hindistan’ın hem talep hem de arz tarafında teşviklere ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Bakanlığın çeliğe yönelik yeşil kamu ihalesi politikası çerçevesini geliştirerek yeşil çelik talebi oluşturma konusunda istekli olduğu ve daha sonrasında maliye bakanlığının bu çerçeveyi geliştirip hayata geçirmek üzere kullanabileceği dile getirildi.

Öte yandan çelik bakanlığının hem kamuda hem de özel sektörlerde yeşil çelik tüketimini kolaylaştırmak amacıyla enerji bakanlığı tarafından desteklenen enerji hizmetleri şirketi Energy Efficiency Services Ltd benzeri bir kurum kurması önerildi.

Ayrıca emisyon muhasebesi için ölçüm, raporlama ve doğrulma sistemi, yeşil çelik üretimi ile tüketiminin kaydı ve yeşil çelik sertifikasyonu takibinin oluşturulmasıyla yeşil çelik üretim ve tüketim ekosisteminin kurulmasına öncelik verilmesi tavsiye edildi.