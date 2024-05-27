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Hint GAIL Limited ülkenin en büyük yeşil hidrojen tesisini devreye aldı

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 14:58:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı doğal gaz ve altyapı tedarikçisi GAIL India Limited, 28 milyon $ yatırımla inşa ettiği ülkenin en büyük yeşil hidrojen tesisinde faaliyetlere başladığını duyurdu.

Madhya Pradesh eyaletinde yer alan ve proton elektrolit membranlı elektrolizör teknolojisi kullanan söz konusu tesis, günlük 4,3 mt yüksek saflıkta hidrojen üretiyor.

Yenilenebilir enerji ihtiyacını açık erişimden karşılayan GAIL, aynı zamanda Vijaipur doğal gaz merkezinde yaklaşık 20 MW kapasiteli yere monte edilmiş ve yüzer güneş enerjisi santralleri kurmayı planlıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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