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Hint çelik üreticileri yenilenebilir enerji kullanım yükümlülüklerinin gevşetilmesini istiyor

Salı, 01 Temmuz 2025 15:58:54 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in sektör yetkililerinden edindiği bilgilere göre Hint çelik üreticilerinden bazıları, yenilenebilir enerji tüketim yükümlülüklerinin gevşetilmesini, zorunlu yenilenebilir enerji tüketim payının düşürülmesini ve atık ısı gazlarından üretilen elektriğin yükümlülük kapsamından çıkarılmasını talep etti.

Hükümetle temas kuran çelik üreticileri, optimizasyonun iyileştirilmesi ve mali yüklerin azaltılması için yenilenebilir enerji tüketim yükümlülükleri hesaplamalarından iletim kayıplarının çıkarılmasının gerektiğini ifade etti.

Hindistan’da çelik üreticileri 2025-26 mali yılında toplam elektrik tüketiminin %33,01’ini yenilenebilir enerji ile karşılamak zorunda. 2024-25 mali yılında %29,91 seviyesinde yer alan bu oranın 2030 yılına kadar %43,33’e çıkarılması planlanıyor.

Hükümetin, çelik ve enerji bakanlıklarından çelik sektörünün taleplerini incelemelerini ve yenilenebilir enerji tüketim yükümlülüklerinin gevşetilmesi için geçerli bir gerekçe ve/veya gerekçelerinin olup olmadığını araştırmalarını istedi.

Yenilenebilir enerji tüketim yükümlülükleri, üretilen ve tüketilen toplam elektrik miktarına göre hesaplanıyor ve atık ısı geri kazanımı kapsam dışı bırakıldığında yükümlülükler azalıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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