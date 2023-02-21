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Hint çelik üreticileri lojistik sıkıntılar sebebiyle üretimlerini artıramıyor

Salı, 21 Şubat 2023 10:17:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Birliği (ISA), yerel üreticilerin toplam çelik üretimini önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde yıllık 300 milyon mt seviyesine çıkarma yolunda ilerlerken ciddi lojistik sıkıntılarla karşılaştığını belirtti.

ISA, ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’in (IR) ülkenin doğusunda geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile bu yılın Ocak ayı arasındaki dönemde demir cevheri kullanıcılarına vagon tahsisini azalttığını ancak demir cevheri ile pelet ihracatına yönelik vagon tahsisini artırdığını ifade etti.

Demir cevheri kullanan çelik üreticilerinin vagon siparişlerinin Kasım ayında kaydedilen %60’dan %48’e gerilediği ve demir cevheri ile pelet ihracatına yönelik vagon siparişlerinin ise %57’den %74’e yükseldiği belirtildi.

ISA tarafından yayımlanan verilere göre, Odisha’da yer alan madenlerden çıkarılan yaklaşık 140 milyon mt demir cevherinin 100 milyon mt’u demir yolu ve 40 milyon mt kara yolu aracılığıyla taşındı. Odisha’da demir cevheri üretiminin çelik üretimi gibi yıllık 300 milyon mt seviyesine çıkarılması halinde IR’nin taşıma kapasitesini artırma görevini üstlenmesi gerekecek.

Çelik üretiminin demir cevheri taşımacılığına ayrılan vagon arzındaki sıkıntı sebebiyle sekteye uğradığı ve bu sorunun derhal çözüme kavuşturulması gerektiği de vurgulandı.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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