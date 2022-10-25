Hint BMWIL ile Tata Steel inşaat demiri üretim anlaşması imzaladı

Salı, 25 Ekim 2022 09:51:27 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik servis merkezi BMW Industries Limited (BMWIL) tarafından yapılan açıklamada, Tata Steel Limited’den tedarik edilen sürekli döküm kütüklerin inşaat demirine dönüşümü için söz konusu şirket ile anlaşma imzalandığı duyuruldu.

BMWIL, lojistik ve işleme merkezlerinin çelik ihtiyaçlarını özelleştirmek amacıyla 360 derece hizmet sağlayabildiğini ifade etti.

Şirketin servis merkezlerinin mevcut kapasite kullanım oranı yaklaşık %40 seviyesinde yer alıyor ve Tata Steel ile imzalanan dönüşüm anlaşması kapsamında kapasite kullanım oranı beraberinde gelir ve kârlılığın da artırılacağı belirtiliyor.