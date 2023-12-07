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Hint AMNS üç yeni hurda işleme merkezi inşa edecek

Perşembe, 07 Aralık 2023 10:28:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Gujarat ve Maharashtra’da 12 milyon $ yatırımla üç yeni hurda işleme merkezi kuracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu hurda işleme merkezlerinden birinin AMNS’nin Hazira tesisinde, diğerlerinin de Gujarat’a bağlı Ahmedabad ve Maharastra’ya bağlı Khopoli’de inşa edileceği ifade edildi. Ayrıca bu projenin Hindistan’ın ilerleyen yıllarda ithal hurda arzında sıkıntı yaşayacağı beklentisiyle hayata geçirildiği de aktarıldı.

AMNS CEO’su Dilip Oommen, “Hurda kullanımımızı artırmayı ve aynı zamanda demir cevheri ile kömür gibi çelik üretiminde kullanılan başlıca hammaddelere olan bağımlılığımızı azaltmayı hedefliyoruz,” dedi.

Çelik üretim kapasitesi şu an yıllık 9 milyon mt seviyesinde yer alan şirket, üretiminde hurda kullanımını en üst seviyeye çıkarma potansiyeli olduğunu düşünüyor ve karbon salımını geçtiğimiz yılın Aralık ayına kadar 2015 yılına kıyasla %32 azalttığını belirtiyor.

Hurda işleme merkezleriyle birlikte AMNS, çelik üretiminde hammadde olarak hurda kullanımının 2025 yılının sonuna kadar %9 olmasını hedefliyor. Şirketin hurda kullanım oranı şu an %3-5 seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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