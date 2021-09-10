﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint AMNS Odisha’da yer alan demir cevheri madeninde üretime başladı

Cuma, 10 Eylül 2021 10:56:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS), Odisha’da yer alan Ghoraburhani-Sagasahi demir cevheri madeninde ticari üretime başladığı duyuruldu.

Rezervlerinde 98,61 milyon mt demir cevheri bulunduğu tahmin edilen madende, başlangıçta, yıllık 2 milyon mt üretim yapılacak. İlerleyen zamanlarda ise üretim kapasitesi yıllık 7,16 milyon mt’a çıkarılacak.

Söz konusu madenden çıkarılan demir cevheri, ilk olarak, şirketin Dabuna’da yer alan zenginleştirme tesisine, ardından da üretim kapasitesi yakın zaman önce 12 milyon mt’a çıkarılan Paradeep peletleme tesisine nakledilecek.


Etiketler: Hint Yarımadası  demir cevheri  hammaddeler  Hindistan  madencilik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Eyl

Goa eyaleti hükümeti atıl duran demir cevheri stoklarının %60’ını ihale yoluyla sattı
02 Eyl

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Nisan-Ağustos döneminde %44 arttı
26 Ağu

Hint SAIL’e bağlı Rourkela’ya ait demir cevheri madeni günlük üretim rekoru kırdı
23 Ağu

Hint JSPL Odisha eyaleti hükümetinin açacağı demir cevheri bloğu ihalesine katılacak
20 Ağu

Hint KIOCL demir cevheri ve manganez cevheri geliştirmek için gerekli çevre iznini aldı