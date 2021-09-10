Hint AMNS Odisha’da yer alan demir cevheri madeninde üretime başladı

Cuma, 10 Eylül 2021 10:56:38 (GMT+3) | Kalküta

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS), Odisha’da yer alan Ghoraburhani-Sagasahi demir cevheri madeninde ticari üretime başladığı duyuruldu.

Rezervlerinde 98,61 milyon mt demir cevheri bulunduğu tahmin edilen madende, başlangıçta, yıllık 2 milyon mt üretim yapılacak. İlerleyen zamanlarda ise üretim kapasitesi yıllık 7,16 milyon mt’a çıkarılacak.

Söz konusu madenden çıkarılan demir cevheri, ilk olarak, şirketin Dabuna’da yer alan zenginleştirme tesisine, ardından da üretim kapasitesi yakın zaman önce 12 milyon mt’a çıkarılan Paradeep peletleme tesisine nakledilecek.