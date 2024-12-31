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Hindistan’ın yeşil çelik taksonomisi karbonsuzlaşmayı teşvik edecek

Salı, 31 Aralık 2024 12:15:51 (GMT+3)   |   Kalküta

Sektör uzmanları, Hindistan’ın yeşil çelik taksonomisinin yerel çelik sektöründe karbonsuzlaşmayı teşvik edeceğini ve hurda kullanımını artıracağını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Hindistan Çelik Bakanlığı, yeşil çeliği üretilen çelik mamulün metrik ton başına karbon emisyonu miktarına göre toplam üç kategoriye ayıran yeşil çelik sınıflandırmasını açıklamıştı.

Devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) Başkanı Amarendu Prakash, “Yeşil çelik taksonomisi, yalnızca sektörün karbonsuzlaşma çalışmalarını hızlandırmakla kalmayıp aynı zamanda yerel çeliğin rekabet gücünü de ortaya koyacak,” dedi. Prakash, yeşil çeliğin sınıflandırılması için kullanılan yıldızlar sayesinde tüm paydaşların sürdürülebilirlik özelliklerini belirleyebileceğini ve ihracatını artırabileceğini ekledi.

Yeşil çelik taksonomisi kapsamında, üretim sonunda karbon salımı metrik ton başına 2,2 mt’dan az olan nihai mamul yeşil çelik olarak tanımlanacak. Çelik ürünler, bu seviye 2-2,2 mt’un altında olursa “üç yıldızlı yeşil çelik,” 1,6 mt’un altında olursa “beş yıldızlı yeşil çelik” olarak kategorize edilecek. Kategorilerin belirlenmesinde kullanılan alt sınır, her üç yılda bir gözden geçirilecek.

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA Başkanı Ritrbrata Ghosh, “Çelik üreticilerinin karbon ayak izini düşürmek için aldığı önlemler arasında yeşil enerjiye geçiş, kokun kısmen hidrojen veya kömür kökenli metan gazı gibi alternatiflerle değiştirilmesiyle yakıt maliyetlerinin düşürülmesi ve hurda kullanımının artırılması yer alıyor,” ifadelerini kullandı.

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA), emisyon yoğunluğu alt sınırının ve yüzdeye dayalı yeşillik endeksinin yerel çelik sektörünün karbondan arındırılmasında önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

ISSDA Başkanı Rajamani Krishnamurti, “Üyelerimizi, yönergeleri benimsemeye ve yeşil derecelerini artırmaya; bu sayede Hindistan’ın daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir gelecek inşasını desteklemeye çağırıyoruz,” şeklinde konuştu.

Punjab Haryana Delhi Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Anil Chaudhary, “Çelik sektörü için küresel sera gazı salımı ortalaması bir metrik ton başına 1,91 mt iken, Hindistan’da bu oran kömür bazlı üretim sebebiyle 2,60 mt. Hindistan’ın beş büyük yüksek fırınlı/bazik oksijen fırınlı üreticisi için aynı rakam ortalama 2,50 mt seviyesinde,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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