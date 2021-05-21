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Hindistan’ın Rajasthan eyaleti hükümeti demir cevheri ve kireç taşı arama çalışmalarını üstlenecek

Cuma, 21 Mayıs 2021 14:01:13 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Rajasthan eyaleti hükümetinin, maden arama fonu tarafından finanse edilen demir cevheri ve kireç taşı yataklarındaki arama çalışmalarını üstleneceği duyuruldu.

Hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının ilk aşamasının 7 ayrı bölgeyi kapsayacağı belirtildi.

Eyalet maden arama fonu, merkezi hükümetin Ulusal Maden Arama Kurulu örnek alınarak oluşturuldu. Bu nedenle, Rajasthan’da faaliyet gösteren ve madencilik ruhsatı olan tüm şirketlerin, ruhsat ücretinin %2’sini eyalet maden arama fonuna depozito olarak ödemesi gerekiyor. Söz konusu ödemelerle, hükümetin arama çalışmalarına yönelik projeleri finanse ediliyor.

Demir cevheri ve kireç taşı yataklarındaki arama çalışmalarını yönetmek için Rajasthan Mining Exploration Corporation, Geological Survey of India ve Jeoloji ve Maden Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir kurul kurulduğu da gelen bilgiler arasında.


Etiketler: madencilik  hammaddeler  demir cevheri  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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