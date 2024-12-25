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Hindistan’ın paslanmaz çelik tüketimi 2023-24 mali yılında %11 arttı

Çarşamba, 25 Aralık 2024 16:08:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA) tarafından yayımlanan verilere göre yerel paslanmaz çelik tüketimi 2023-24 mali yılında yıllık %11 artışla yaklaşık 4,46 milyon mt seviyesinde yer aldı.

ISSDA, yerel paslanmaz çelik üretim kapasitesinin 7,5 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve kredi derecelendirme kuruluşu Crisil ile ortaklaşa yapılan araştırmaya göre üretim kapasitesinin 2039-40 mali yılına kadar 12,5-12,7 milyon mt ve 2046-47 mali yılına kadar ise 20 milyon mt seviyelerine çıkmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Yerel paslanmaz çelik üreticileri, özellikle Çin’in düşük kalite paslanmaz çeliği dampingli fiyatlardan satmasından olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Birlik, mevcut kapasite kullanım oranının %60 olduğu göz önünde bulundurarak hükümetin yerel üreticilerin tam kapasite faaliyet göstermesini ve Hindistan’ın küresel paslanmaz çelik piyasasındaki konumunun güçlendirmesini sağlayacak eşit şartlar oluşturmasını talep ediyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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