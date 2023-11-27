Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti üç yeni yeşil hidrojen projesine yeşil ışık yaktı

Pazartesi, 27 Kasım 2023 10:34:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, toplam 5,42 milyar $ yatırımla hayata geçirilecek üç yeni yeşil hidrojen üretim projesine onay verdi.

Hükümetten bir yetkili, ReNew E-Fuels Private Limited’in toplam 2,29 milyar $ yatırımla iki yeni yeşil hidrojen ve yeşil metanol tesisi inşasına onay verildiğini bildirdi. Söz konusu şirket Malkangiri’de yıllık 100.000 mt kapasiteli yeşil hidrojen ile yıllık 500.000 mt kapasiteli yeşil metanol ve Rayagada’da yıllık 60.000 mt kapasiteli yeşil hidrojen ve yıllık 300.000 mt kapasiteli yeşil metanol tesisleri kurmayı planlıyor.

Öte yandan Welspun New Energy Ltd’nin Kendrapada’da 1,69 milyar $ yatırımla yıllık 700.000 mt kapasiteli yeşil amonyak ve yeşil hidrojen tesisi projesinin onay aldığı aktarıldı.

Ayrıca Sembcorp Green Hyrogen India Private Ltd’nin 1,56 milyar $ yatırımla Ganjam’da yıllık 720.000 mt kapasiteli yeşil amonyak ve yeşil hidrojen tesisi inşa edeceği de öğrenildi.