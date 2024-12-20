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Hindistan’ın nihai mamul ithalatı Nisan-Kasım döneminde son sekiz yılın en yüksek seviyesine çıktı

Cuma, 20 Aralık 2024 15:28:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre nihai mamul ithalatı 2024-25 mali yılının ilk sekiz ayında (Nisan-Kasım) yıllık %26,6 artışla son sekiz yılın en yüksek seviyesi olan 6,5 milyon mt’da yer aldı.

Söz konusu dönemde Çin’den çelik ithalatı yıllık %22,8 artarak şu zamana kadar kaydedilen en yüksek seviye olan 1,96 milyon mt’a yükseldi.

Ayrıca aynı dönemde Japonya’dan nihai mamul ithalatı yıllık bazda en az iki kat artarak son altı yılın en yüksek seviyesi olan 1,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Mali yılın ilk sekiz ayında Hindistan’ın toplam nihai mamul ithalatının %79’unu Çin, Japonya ve Güney Kore oluşturdu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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