Hindistan'ın çelik tüketimindeki büyüme 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde üretimi geride bıraktı, net ithalatçı konumunu korudu

Hindistan Çelik Bakanlığının açıkladığı geçici verilere göre ülkenin 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) nihai mamul üretimi yıllık bazda %5,9 artarak 41,0 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Buna karşın aynı dönemde nihai mamul tüketimi %8,3 artışla 41,6 milyon mt'a ulaşarak üretimdeki büyümeyi geride bıraktı.

Haziran ayında ise nihai mamul üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %6 artarak 13,8 milyon mt olurken, tüketim %7,2 yükselişle 14,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan yerel üretim ve tüketimdeki artışa rağmen Hindistan, mevcut mali yılın ilk çeyreğinde net çelik ithalatçısı olmayı sürdürdü. Söz konusu dönemde çelik ithalatı yıllık bazda %49,2 artarak yaklaşık 2,06 milyon mt'a yükselirken, ihracat da %31,4 artışla 1,59 milyon mt olarak gerçekleşti.