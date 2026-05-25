Hindistan 2026 Nisan ayında nihai mamulde net ithalatçı konumuna geçti

Hindistan, 2026-27 mali yılının ilk ayı olan Nisan’da nihai mamulde net ithalatçı konumuna geçti.

Nisan ayında Hindistan’ın nihai mamul ithalatının yıllık bazda %30,8 artışla yaklaşık 0,7 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilirken, ihracatın ise yıllık bazda %24,9 artışla yaklaşık 0,5 milyon mt olduğu belirtildi.

Hindistan, 2025-26 mali yılında 6,6 milyon mt nihai mamul ihraç ederken 6,5 milyon mt ithalat gerçekleştirerek net ihracatçı statüsü elde etmişti.

Son hükümet verilerine göre Nisan ayında Hindistan’ın nihai mamul tüketimi yıllık bazda %8,2 artışla yaklaşık 13 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, ham çelik üretimi ise yıllık bazda %3,9 artışla 13,8 milyon mt oldu.