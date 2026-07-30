Crisil: AB'nin ithalat kotalarındaki düşüş Hindistan'ın çelik ihracatında %30 kayıp yaratabilir

Hindistan'ın 2025-26 mali yılında yeniden net nihai mamul çelik ihracatçısı konumuna gelmesinin ardından, Avrupa Birliği'nin revize edilen çelik koruma önlemlerinin ihracatı olumsuz etkilemesi nedeniyle ülkenin bu mali yılda söz konusu konumunu kaybedebileceği belirtildi. Crisil Intelligence tarafından yayımlanan rapora göre AB'nin yeni kota sistemi Hindistan'ın çelik ihracatı üzerinde önemli baskı oluşturacak.

Raporda, AB'nin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren revize koruma önlemleri nedeniyle kota miktarlarının daralmasının ve küresel çelik fiyatlarının zayıf seyretmesinin, Hint üreticileri ihracattan ziyade iç pazara yönelmeye teşvik edeceği ifade edildi.

Buna bağlı olarak Hindistan'ın 2026-27 mali yılında çelik ihracatının yıllık %25-30 gerilemesi bekleniyor. Raporda, düşüşün temel nedenleri arasında AB'ye yönelik daha düşük kota tonajları ile özellikle AB dışı pazarlarda zayıf fiyatlar nedeniyle artan küresel rekabet gösterildi. İhracat gelirlerinin baskı altında kalması nedeniyle üreticilerin yerel pazara daha fazla odaklanacağı değerlendirildi.

Crisil, AB'nin revize edilen koruma önlemleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren kota tonajlarının önemli ölçüde azaltıldığını ve bunun Hindistan'ın kota payında %41'lik bir düşüşe yol açtığını belirtti. Ancak özellikle quarto levha ürünleri için Hindistan'a özel ülke bazlı kotaların oluşturulmasının, toplam kaybı yaklaşık %30 ile sınırladığı ifade edildi.

Rapora göre kota tonajlarındaki düşüşün Hindistan'ın AB'ye ihracat imkânlarını sınırlandırması ve Avrupa pazarındaki rekabeti artırması beklenirken, yeni oluşturulan serbest ticaret anlaşması kapsamındaki ülke bazlı kota ile "STA-Diğer ülkeler" kota kategorileri Hindistan açısından kısmi bir rahatlama sağlayabilir.

Söz konusu ilave kota havuzlarının, Hint çelik ihracatçılarına AB pazarına erişim için alternatif kanallar sunarak koruma önlemlerinin etkisini kısmen telafi edebileceği belirtilirken, bu mekanizmaların ne ölçüde fayda sağlayacağının ise zamanla netleşeceği ifade edildi.

Raporda AB'nin 2025 takvim yılında yaklaşık 29,7 milyon mt çelik ithal ederken, bunun yaklaşık 2,4 milyon mt'luk kısmının Hindistan'dan yapıldığı ifade edildi. Böylece Hindistan'ın AB'nin toplam çelik ithalatındaki payı yaklaşık %8 oldu.

Öte yandan Hindistan, nihai mamul üretiminin yalnızca %3-5'ini ihraç etmesine rağmen 2025 takvim yılında bu ihracatın yaklaşık %40'ı AB pazarına yapıldı. Bu da, Avrupa pazarının Hint çelik üreticileri açısından taşıdığı stratejik önemi gösteriyor.