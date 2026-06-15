Hindistan'ın pik demir ihracatı 2025-26 mali yılında toparlandı, en fazla büyüyen pazar ABD oldu

Hindistan'ın pik demir ihracat piyasası, ABD ve diğer denizaşırı pazarlardan gelen güçlü talebin etkisiyle Nisan 2026'dan bu yana önemli ivme kazandı. Ülkenin doğu ve batı bölgelerindeki birçok üretici büyük hacimli ihracat bağlantıları gerçekleştirirken, yeni ihracat talepleri de gelmeye devam ediyor. Süregelen ihracat faaliyetleri, özellikle Hindistan'ın doğu bölgelerinde yerel arzı sıkılaştırırken, zayıf nihai tüketici talebi ve temkinli yerel alımlara rağmen pik demir fiyatlarının toparlanmasını destekledi.

Bu gelişmeler doğrultusunda Hindistan'ın pik demir ihracatı 2025-26 mali yılında yaklaşık 0,61 milyon mt seviyesine yükselerek 2024-25 mali yılındaki 0,28 milyon mt seviyesinin iki katından fazla arttı ve son beş yılın en güçlü ihracat performansını kaydetti. İhracattaki toparlanma, yerel üretimin büyük ölçüde yatay seyretmesine rağmen gerçekleşti. Pik demir üretimi 2025-26 mali yılında 8,4 milyon mt, bir önceki mali yılda ise 8,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Üretimin aynı kalmasına rağmen ihracattaki güçlü artış, iç piyasadaki spot arzı azaltarak üreticilerin düzensiz yerel talebe rağmen fiyatlarını korumalarına olanak sağladı.

ABD başlıca ihracat pazarı haline geldi

ABD, Nisan-Mayıs 2026 döneminde Hindistan pik demiri için en önemli ihracat pazarı oldu. Bu dönemde ABD'ye yönelik toplam bağlantılar 250.000 mt'un üzerine çıktı. Doğu ve batı Hindistan'daki üreticiler tarafından çok sayıda dökme yük bağlantısı gerçekleştirilirken, ABD'li alıcıların Hindistan menşeli ürüne olan ilgisinin arttığı görüldü. Tayland da yaklaşık 20.000-22.000 mt ile önemli bir pazar olmayı sürdürürken, Türkiye yılın başlarında yapılan büyük hacimli bağlantılar sayesinde önemli miktarda alım gerçekleştirmeye devam etti.

ABD'li alıcılar neden Hindistan çıkışı pik demire yöneliyor?

Hindistan menşeli pik demir, rekabetçi FOB fiyatları ve iyileşen ticaret koşulları sayesinde küresel piyasada daha cazip hale geldi. Piyasa kaynaklarına göre Hindistan çıkışlı pik demir teklifleri ülkenin batı kıyısında 430-440$/mt FOB seviyelerinde yer alırken, bu rakam 480-490$/mt CIF New Orleans seviyelerine denk geliyor. Bu da ürünü birçok alternatif menşeye kıyasla daha rekabetçi kılıyor.

Ayrıca küresel arzın sıkılaşması ve yükselen hurda fiyatları, ABD'deki elektrik ark ocaklı tesisleri hammadde kaynaklarını çeşitlendirmeye yöneltti. Hurda fiyatlarındaki artış, pik demir kullanımının ekonomik cazibesini artırırken, alıcıların geleneksel tedarik kaynaklarının dışına çıkmasına neden oldu. ABD'nin Hindistan çıkışlı ürünlere uyguladığı tarifelerde yaptığı indirim de Hindistan menşeli ürünlerin rekabet gücünü artırarak tedarikçilerin daha fazla pazar payı elde etmesini sağladı.

İhracattaki canlanma iç piyasayı destekledi

İhracat bağlantılarındaki artış, iç piyasada pik demir fiyatlarının hızla toparlanmasıyla aynı döneme denk geldi. BigMint verilerine göre Durgapur pik demir fiyatları Aralık 2025'te yaklaşık 32.700 INR/mt seviyesinden Nisan 2026'da 40.200 INR/mt'un üzerine çıktı.

Yüksek hacimli ihracat bağlantıları Hindistan'ın doğusundaki spot arzı azaltırken, üreticilerin zayıf yerel talebe rağmen fiyatlarını korumasına imkan tanıdı. İhracat faaliyetleri özellikle 2025-26 mali yılının son çeyreğinde güçlü seyretti ve fazla arzın absorbe edilmesine yardımcı olarak üretici fiyatlarını destekledi. Üretimin yıl boyunca büyük ölçüde değişmemesine rağmen ihracatın artması, fiyatlardaki toparlanmanın temel nedeninin arz daralmasından ziyade güçlü dış talep olduğunu gösterdi.

İthalat geriledi

İhracat güçlenirken ithalat önemli ölçüde düştü. Hindistan'ın pik demir ithalatı 2025-26 mali yılında yaklaşık 0,17 milyon mt seviyesine gerilerken, bir önceki mali yılda bu rakam 0,30 milyon mt olmuştu. Geçmişte ağırlıklı olarak Rusya ve bazı diğer ülkelerden yapılan ithalat, yerel arzın iyileşmesi ve üretimin artması nedeniyle önemini kaybetti.

Beklenti

ABD ve Güneydoğu Asya'dan gelen talebin kısa vadede piyasayı yönlendiren temel unsur olmaya devam etmesi bekleniyor. Hindistan çıkışlı pik demirin fiyat avantajını koruması ve küresel alıcıların alternatif metalik hammadde kaynakları araması nedeniyle ihracatın iç piyasa dinamiklerini desteklemeyi sürdürmesi öngörülüyor. Bununla birlikte bu trendin sürdürülebilirliği küresel çelik talebine, navlun maliyetlerine ve başlıca tüketici bölgelerdeki ticaret politikalarındaki gelişmelere bağlı olacak.

İhracat talebinin yerel üretim fazlasını absorbe etmeyi sürdürmesi halinde denizaşırı satışların zayıf nihai tüketici talebine rağmen Hindistan pik demir fiyatlarını destekleyen önemli bir unsur olmaya devam edeceği değerlendiriliyor.

Kaynak: BigMint