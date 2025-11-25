Doğu Asya’nın hurda ithalatı Ocak-Eylül 2025 döneminde farklı seyirler izledi

Bu yılın Ocak-Eylül 2025 döneminde Doğu Asya’nın hurda ithalatında ülke bazında farklılıklar gözlendi. Vietnam ve Tayvan’da zayıf çelik talebi, yüksek stoklar ve daha ucuz alternatifler nedeniyle ithalat sertçe düşerken, Güney Kore’de de kısa süreli stok yenileme kaynaklı artışa rağmen ithalat yıllık bazda geriledi. Öte yandan Tayland, daha yüksek hurda kullanımı ve iyileşen arzla hurda ithalatını kayda değer miktarda artırırken, Endonezya hurda kullanımını teşvik eden politikalar sayesinde orta seviyede bir büyüme gösterdi.

Vietnam

Vietnam’ın hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %24 artarak 3,98 milyon mt seviyesine yükseldi. Eylül’de ise Ağustos ayına göre %9 artışla 490.000 mt olarak kaydedildi. Vietnam’a hurda tedarikinde Japonya birinci sırada yer aldı ve ülkeden yapılan sevkiyatlar Ocak-Eylül 2025’te yıllık bazda %35 artışla 2,44 milyon mt oldu. ABD ise ihracatını %49 artışla 580.000 mt seviyesine yükseltti. Eylül ayında hurda ithalatında gözlenen yükselişte iç piyasadaki güçlü çelik talebi, elektrik ark ocaklı tesislerin yüksek hurda kullanımı ve artan inşaat ile maliyet sektörü faaliyetleri etkili oldu. Vietnam’ın ham çelik üretimi yılın ilk 9 ayında %8 artışla 17,64 milyon mt seviyesine yükseldi.

Tayvan

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %36 düşerek 1,36 milyon mt seviyesine indi. Sadece Eylül ayında ise ithalat Ağustos ayına göre %6 düşerek 150.000 mt’a geriledi. ABD’den yapılan sevkiyatlar yıllık bazda %27 düşüşle 670.000 mt, Japonya’dan yapılan ithalat ise %29,5 düşüşle 310.000 mt oldu. Hurda ithalatındaki düşüş zayıf yerel talep, düşük üretim, aşağı yönlü çelik fiyatları ve ucuz Çin çeliğiyle olan rekabetten kaynaklandı. Tayvan’ın ham çelik üretimi aynı dönemde %12 düşüşle 12,83 milyon mt seviyesine geriledi.

Güney Kore

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Güney Kore’nin hurda ithalatı yıllık bazda %40 düşerek 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, sadece Eylül ayında ise önceki aya kıyasla %129 artarak 160.000 mt’a yükseldi. Japonya’dan yapılan alımların yıllık bazda %40 düşerek 880.000 mt, Rusya’dan yapılan sevkiyatların ise %73,9 düşerek 6.000 mt seviyesine indiği gözlendi. ABD ise Güney Kore'ye hurda ihracatını %20 artırarak 120.000 mt seviyesine taşıdı. Güney Kore’de inşaat sektörü faaliyetlerinin zayıf olması, düşük çelik üretimi ve fiyatların yükseleceği beklentisiyle ertelenen alımlar nedeniyle hurda fiyatları düşüş kaydetti. Ülkenin ham çelik üretimi ilk 9 ayda %4 düşerek 45,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Tayland

Tayland’ın hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %60 artarak 1,41 milyon mt seviyesine yükseldi. Sadece Eylül ayında ise ithalat Ağustos ayına göre %31 düşerek 90.000 mt’a indi. ABD, Tayland'ın en büyük hurda tedarikçisi oldu ve sevkiyatlarını %171 artırarak 650.000 mt seviyesine taşıdı. Japonya, ihracatını 160.000 mt’a çıkararak iki katına yükseltti. Avustralya'nın hurda ihracatı ise 100.000 mt civarında yer almaya devam etti. Ancak Tayland’ın ham çelik üretimi ilk 9 ayda %2 düşerek 3,72 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Endonezya

Ocak-Eylül döneminde Endonezya’nın hurda ithalatı yıllık bazda %14 artarak 820.000 mt seviyesine ulaştı. Aylık bazda ise Eylül ithalatı %8 artarak 130.000 mt oldu. Tanjung Priok, ana giriş limanı olmaya devam etti ve sevkiyatları %20 artarak 540.000 mt seviyesine çıktı. Tanjung Perak limanından yapılan sevkiyatlar ise %31 düşerek 110.000 mt seviyesine geriledi. Tedarik pazarları arasında Hong Kong 240.000 mt ile ilk sırada, Avustralya 230.000 mt ile ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: BigMint