Hindistan 2025-26 mali yılının Nisan-Şubat döneminde net çelik ihracatçısı oldu

Hindistan, 2025-26 mali yılının ilk 11 ayında (Nisan-Şubat) nihai mamulde net ihracatçı konumuna geldi. Hindistan Çelik Bakanlığı verilerine göre söz konusu dönemde ülkenin nihai mamul ihracatı 6,02 milyon mt, ithalatı ise 5,6 milyon mt olarak gerçekleşti.

Buna göre Hindistan’ın çelik ihracatı bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %36 artarken, ithalat %37 düşüş gösterdi.

Aynı dönemde ülkenin toplam ham çelik üretimi yıllık bazda %11 artarak 153,61 milyon mt seviyesine yükseldi. Çelik tüketimi ise %7,2 artışla 147,7 milyon mt olarak kaydedildi.