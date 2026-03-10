 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan 2025-26 mali yılının Nisan-Şubat döneminde net çelik ihracatçısı oldu

Salı, 10 Mart 2026 09:48:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan, 2025-26 mali yılının ilk 11 ayında (Nisan-Şubat) nihai mamulde net ihracatçı konumuna geldi. Hindistan Çelik Bakanlığı verilerine göre söz konusu dönemde ülkenin nihai mamul ihracatı 6,02 milyon mt, ithalatı ise 5,6 milyon mt olarak gerçekleşti.

Buna göre Hindistan’ın çelik ihracatı bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %36 artarken, ithalat %37 düşüş gösterdi.

Aynı dönemde ülkenin toplam ham çelik üretimi yıllık bazda %11 artarak 153,61 milyon mt seviyesine yükseldi. Çelik tüketimi ise %7,2 artışla 147,7 milyon mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Doğu Asya’nın hurda ithalatı Ocak-Eylül 2025 döneminde farklı seyirler izledi

25 Kas | Çelik Haberler

Çin'in çelik üretimindeki %3’lük düşüşe rağmen global demir cevheri ihracatı Ocak-Eylül 2025 döneminde hafifçe arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Karnataka’da online ihale yoluyla demir cevheri satışları Ekim ayında %40’tan fazla arttı

24 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde %20’den fazla geriledi, Çin’den yapılan alımlar sertçe düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Hindistan çelik sektörünün büyümesi Eylül 2025’te hız kesti ancak görünüm halen güçlü

13 Kas | Çelik Haberler

2025’in Ekim ayında Hindistan’ın nihai mamul ihracatı artarken, ithalat sert düşüş kaydetti

12 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılının Nisan-Ekim döneminde %8 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Hindistan ithalata bağlılığı azaltmak için yerli otomotiv çeliği üretimini artıracak

12 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın çelik ithalatı Ağustos 2025’te %31 düştü, ihracat %54 arttı ancak ülke net ithalatçı konumunu korudu

12 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Haziran döneminde %1 arttı

07 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis