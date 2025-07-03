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Hindistan’ın nihai mamul ithalatı 2025’in Nisan-Mayıs aylarında %28 azaldı

Perşembe, 03 Temmuz 2025 10:15:07 (GMT+3)   |   Kalküta

Resmi verilere göre Hindistan’ın nihai mamul ithalatı 2025-26 mali yılı Nisan-Mayıs döneminde yıllık %27,6 düşüşle 0,9 milyon mt olarak kaydedildi.

Nisan ayında getirilen %12 oranındaki koruma vergisinin sonucu olarak Çin’den yapılan ithalat yıllık %47,7 azalarak 0,2 milyon mt, Japonya’dan yapılan ithalat ise yıllık %65,6 azalarak 0,1 milyon mt oldu.

Ancak ithalattaki düşüşe rağmen Nisan-Mayıs aylarında ihracatın yıllık %18,1 düşüşle 0,8 milyon mt olarak kaydedilmesiyle Hindistan nihai mamulde net ithalatçı pozisyonunu korudu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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