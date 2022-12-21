Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ve demir cevherinden çelik üretimi sürdürülebilirlik açısından uygun değil

Çarşamba, 21 Aralık 2022 17:31:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı Jyotirditra Scindia, koklaşabilir taş kömürü ve demir cevheri gibi başlıca hammaddelerin ülkenin çevresel sürdürülebilirlik hedefleri açısından uygun bir seçenek olmayabileceğini söyledi.

Bakan Scindia ülkenin 2030 yılına kadar 300 milyon mt çelik üretim kapasitesine ulaşma hedefine ilişkin, “Dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi olarak, aynı zamanda sorumluluk sahibi de olmamız gerekiyor. Yakın gelecekte demir cevheri veya koklaşabilir taş kömürü gibi şu an kullandığımız hammaddeler yalnızca maliyet değil sürdürülebilirlik hedefleri bağlamında da uygun bir seçenek olmayacak. Sektör karbon salımını azaltan yenilenebilir enerji kullanımı ve peletleme gibi seçeneklere yönelebilir. Hindistan’da tenörde meydana gelen her %1’lik artışla kok tüketimi azalıyor. Kok tüketimi azaldıkça da karbon salımı düşüyor,” şeklinde konuştu.