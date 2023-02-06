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Hindistan hükümeti 2047 yılına kadar çelik üretiminin en az %50’sinde hurda kullanımını zorunlu tutacak

Pazartesi, 06 Şubat 2023 11:44:15 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı Jyotiraditya Scindia tarafından yapılan açıklamada hükümetin döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla yerel çelik üreticilerinin 2047 yılına kadar üretimlerinin %50’sinde hammadde olarak hurda kullanımına geçiş yapmasını zorunlu tutacağını belirtti.

Bakan Scindia, yerel çelik üretiminin yalnızca %22’sinin hurda kullanılarak yapıldığını ve sektörün hurda aracılığıyla çelik üretimini artırması gerektiğini söyledi.

Scindia sözlerine, “2030 yılına kadar karbon salımını %50 düşürme taahhüdü verdik ve bu taahhüdümüzü gerçekleştirebilmemizde hurda çok önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Hurda kullanımı enerji tüketimi ve karbon salımıyla beraber demir cevheri, koklaşabilir taş kömürü ve kireç taşı tüketimini de azaltıyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde hurda kullanımı yaklaşık %25 seviyesine yükselecek. Bu sayede çelik üretiminde hurdanın kullanımının %50’ye çıkması ve geriye kalan %50’de ise demir cevherine bağımlı olunması bekleniyor,” şeklinde devam etti.

Çelik sektörünün geri dönüşüm sektörünün alt segmenti olduğunu ifade eden Scindia, azaltma, geri dönüştürme, yeniden kullanma, geri kazanma, yeniden tasarlama ve yeniden üretme faktörlerinin ön planda tutulması gerektiğini de dile getirdi.


Etiketler: Hurda Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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