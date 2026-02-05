Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalat trafiği Nisan-Ocak döneminde %9 arttı

Hindistan Limanlar Birliğinden alınan verilere gör 2025-26 mali yılının Nisan-Ocak döneminde ülkenin tüm büyük limanlarında elleçlenen koklaşabilir taş kömürü miktarı yıllık bazda %9,26 artışla 53,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Ülkeye yapılan koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları 2026 yılı Ocak ayında 5,63 milyon mt oldu.

IPA verileri aynı dönemde tüm büyük limanlar tarafından elleçlenen pelet dahil toplam demir cevheri miktarının yıllık bazda %8,91 artışla yaklaşık 42,63 milyon mt seviyesine ulaştığını gösterdi.