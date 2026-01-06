Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026 mali yılının ilk dokuz ayında %11 arttı

Hindistan Limanlar Birliği verilerine göre 2026 mali yılının Nisan-Aralık döneminde ülkedeki tüm büyük limanlar üzerinden gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %11,3 artışla 48,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in hesaplamalarına göre Aralık 2025’te Hindistan’a sevk edilen koklaşabilir taş kömürü miktarı 6,76 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Birliğin verileri ayrıca 2026 mali yılının Nisan-Aralık döneminde pelet dahil olmak üzere tüm büyük limanlarda elleçlenen toplam demir cevheri miktarının yıllık bazda %2,21 artışla 37,24 milyon mt seviyesine yükseldiğini gösterdi.