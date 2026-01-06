 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026 mali yılının ilk dokuz ayında %11 arttı

Salı, 06 Ocak 2026 10:46:47 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği verilerine göre 2026 mali yılının Nisan-Aralık döneminde ülkedeki tüm büyük limanlar üzerinden gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %11,3 artışla 48,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in hesaplamalarına göre Aralık 2025’te Hindistan’a sevk edilen koklaşabilir taş kömürü miktarı 6,76 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Birliğin verileri ayrıca 2026 mali yılının Nisan-Aralık döneminde pelet dahil olmak üzere tüm büyük limanlarda elleçlenen toplam demir cevheri miktarının yıllık bazda %2,21 artışla 37,24 milyon mt seviyesine yükseldiğini gösterdi. 


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 1. Hafta, 2026

02 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel pik demir fiyatları - 1. Hafta, 2026

02 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel krom cevheri ve ferrokrom fiyatları - 1. Hafta, 2026

02 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel molibden cevheri ve ferromolibden fiyatları - 1. Hafta, 2026

02 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel molibden cevheri ve ferromolibden fiyatları - 52. Hafta, 2025

26 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel krom cevheri ve ferrokrom fiyatları - 52. Hafta, 2025

26 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 52. Hafta, 2025

26 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel pik demir fiyatları - 52. Hafta, 2025

26 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları üçüncü defa düştü, daha fazla düşüş bekleniyor

26 Ara | Hurda ve Hammadde

Avustralya kömür fiyatlarının 2026’da yaklaşık 190$/mt seviyesinde kalmasını bekliyor

25 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis