Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %6 arttı

Hindistan Limanlar Birliğinden alınan verilere göre, 2025-26 mali yılının Nisan-Kasım döneminde ülkenin tüm büyük limanlarında elleçlenen koklaşabilir taş kömürü miktarı yıllık bazda %6,4 artışla 41,3 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Ülkeye yapılan koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları 2025 yılı Kasım ayında 5,2 milyon mt olurken, Ekim ayında kaydedilen 5,6 milyon mt seviyesinin altında kaldı.

Nisan-Kasım 2025 döneminde büyük limanlarda elleçlenen toplam demir cevheri (pelet dahil) miktarı ise yıllık bazda %2 düşüşle 31,6 milyon mt oldu.