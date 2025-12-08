 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’ın...

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Kasım döneminde %6 arttı

Pazartesi, 08 Aralık 2025 11:29:49 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Limanlar Birliğinden alınan verilere göre, 2025-26 mali yılının Nisan-Kasım döneminde ülkenin tüm büyük limanlarında elleçlenen koklaşabilir taş kömürü miktarı yıllık bazda %6,4 artışla 41,3 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Ülkeye yapılan koklaşabilir taş kömürü sevkiyatları 2025 yılı Kasım ayında 5,2 milyon mt olurken, Ekim ayında kaydedilen 5,6 milyon mt seviyesinin altında kaldı.

Nisan-Kasım 2025 döneminde büyük limanlarda elleçlenen toplam demir cevheri (pelet dahil) miktarı ise yıllık bazda %2 düşüşle 31,6 milyon mt oldu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası İmalat RINL 

Benzer Haber ve Analizler

Fitch 2025 için kömür fiyat tahminini yükseltti, arzdaki artışla demir cevheri fiyatlarının düşmesini bekliyor

08 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel pik demir fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Hurda ve Hammadde

IEEFA: Hindistan’ın çelik üretimini korumak için kömür yerine alternatif kaynaklara geçişi hızlandırması gerekiyor

05 Ara | Çelik Haberler

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları güçlü talep ve daralan arzla yükseldi

04 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 48. Hafta, 2025

28 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %31,34 geriledi

28 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları yatay seyrederken koklaşabilir taş kömürü fiyatları geriledi

21 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 47. Hafta, 2025

21 Kas | Hurda ve Hammadde

Avustralya çıkışlı koklaşabilir kömür fiyatları Aralık yüklemeleri sınırlı kaldığı için yeni bağlantıda yükseldi

21 Kas | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis