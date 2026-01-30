Hindistan koklaşabilir taş kömürünü kritik ve stratejik maden ilan etti

Hindistan hükümeti, yerel üretimi artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak amacıyla koklaşabilir taş kömürünü “kritik ve stratejik” maden kategorisine dahil ettiğini açıkladı.

Kaynaklar, bu kararın geliştirme ve çıkarma projelerine yönelik izin süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasına, daha güçlü politik adımlarının atılmasına ve farklı eyaletlere yayılan projelere daha fazla siyasi destek sağlanmasına imkân tanıyacağını belirtti.

Hükümet ayrıca söz konusu düzenlemenin çelik sektörü tedarik zincirini güçlendireceğini ve Ulusal Çelik Politikası hedeflerini destekleyeceğini ifade etti. Bunun yanı sıra arama faaliyetleri, zenginleştirme süreçleri ve ileri madencilik teknolojilerine özel yatırımların teşvik edilmesi ve madencilik, lojistik ve metalürji sektörlerinde istihdam yaratılması bekleniyor.

Halihazırda Hindistan çelik sektörünün koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının yaklaşık %95’i ithalat yoluyla karşılanıyor ve bu durum önemli döviz çıkışına neden oluyor.

Hindistan, büyük bölümü Jharkhand eyaletinde olmak üzere yaklaşık 37,37 milyar mt koklaşabilir taş kömürü rezervine sahip. Madhya Pradesh, Batı Bengal ve Chhattisgarh eyaletlerinde de rezervler bulunmasına rağmen 2024-25 döneminde ithalat miktarı, 2020-21 dönemindeki 51,20 milyon mt seviyesinden 57,58 milyon mt seviyesine yükseldi.