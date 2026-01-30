 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan koklaşabilir taş kömürünü kritik ve stratejik maden ilan etti

Cuma, 30 Ocak 2026 14:46:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, yerel üretimi artırmak ve ithalata bağımlılığı azaltmak amacıyla koklaşabilir taş kömürünü “kritik ve stratejik” maden kategorisine dahil ettiğini açıkladı.

Kaynaklar, bu kararın geliştirme ve çıkarma projelerine yönelik izin süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasına, daha güçlü politik adımlarının atılmasına ve farklı eyaletlere yayılan projelere daha fazla siyasi destek sağlanmasına imkân tanıyacağını belirtti.

Hükümet ayrıca söz konusu düzenlemenin çelik sektörü tedarik zincirini güçlendireceğini ve Ulusal Çelik Politikası hedeflerini destekleyeceğini ifade etti. Bunun yanı sıra arama faaliyetleri, zenginleştirme süreçleri ve ileri madencilik teknolojilerine özel yatırımların teşvik edilmesi ve madencilik, lojistik ve metalürji sektörlerinde istihdam yaratılması bekleniyor.

Halihazırda Hindistan çelik sektörünün koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının yaklaşık %95’i ithalat yoluyla karşılanıyor ve bu durum önemli döviz çıkışına neden oluyor.

Hindistan, büyük bölümü Jharkhand eyaletinde olmak üzere yaklaşık 37,37 milyar mt koklaşabilir taş kömürü rezervine sahip. Madhya Pradesh, Batı Bengal ve Chhattisgarh eyaletlerinde de rezervler bulunmasına rağmen 2024-25 döneminde ithalat miktarı, 2020-21 dönemindeki 51,20 milyon mt seviyesinden 57,58 milyon mt seviyesine yükseldi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

SteelOrbis yıl sonu değerlendirmesi: 2025’te cevher piyasası rasyonel hareket etmedi, koklaşabilir taş kömürü temel ...

07 Oca | Çelik Haberler

GEM: Küresel çelik sektörünün dönüşümünde yüksek fırınların karbonsuzlaştırılması kritik öneme sahip

22 Ara | Çelik Haberler

IEEFA: Hindistan’ın çelik üretimini korumak için kömür yerine alternatif kaynaklara geçişi hızlandırması gerekiyor

05 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılının Nisan-Ekim döneminde %8 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Ernst & Young-Parthenon: Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2030’a kadar 135 milyon mt'a çıkacak

11 Eyl | Çelik Haberler

JSW Steel Moğolistan'dan koklaşabilir taş kömürü temin etme planlarını askıya aldı

03 Eyl | Çelik Haberler

Hint LEML koklaşabilir taş kömürü sahaları için açılan ihaleyi kazandı

21 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan çelik sektörü için sekiz koklaşabilir taş kömürü yıkama tesisi inşa ediyor

12 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Haziran döneminde %1 arttı

07 Tem | Çelik Haberler

SAIL Moğolistan’dan deneme amaçlı koklaşabilir taş kömürü ithal edecek

15 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis