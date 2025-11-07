Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılının Nisan-Ekim döneminde %8 arttı

Hindistan Limanlar Birliğinin 7 Kasım Cuma günü yayımladığı geçici verilere göre ülkenin 2025-26 mali yılının Nisan-Ekim döneminde büyük limanlardan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık bazda %8 artışla 36,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in hesaplamalarına göre Ekim 2025’te Hindistan’a ulaşan koklaşabilir taş kömürü hacmi Eylül ayındaki 4,7 milyon mt seviyesinden artışla 5,6 milyon mt oldu.

Verilere göre pelet dâhil toplam demir cevheri elleçleme hacmi aynı dönemde yıllık bazda %7 düşüşle 27 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.