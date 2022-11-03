Hindistan’ın Goa eyaletinin dört demir cevheri bloğu için açtığı ihaleye 24 şirket katılabilir 

Perşembe, 03 Kasım 2022 10:35:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümetinin dört demir cevheri bloğu için açtığı ihaleye 24 madencilik şirketinin katılım göstermesinin beklendiği belirtildi.

Eyalet hükümetini temsilen devlete bağlı MSTC Limited tarafından ihale öncesinde düzenlenen toplantıya 24 şirketin katıldığı ve bazı şirketlerin ihale belgelerini önceden aldığı söylendi.

İhale belgelerinin alınması ve teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihlerin sırasıyla 15 Kasım ve 21 Kasım olduğu öğrenildi.

İhalede kazanan taraflar 13-21 Aralık tarihleri arasında açıklanacak. Hemen ardından ihale bedelinin ilk taksitinin 15 gün içerisinde hükümete ödenmesi gerekecek ve niyet mektubu gönderilecek.

Niyet mektubu gönderildiği tarihten itibaren üç yıl boyunca geçerli olacak ve bu süre zarfında tüm şartların yerine getirilmesi gerekecek.

İhaleye açılan madenlerin Yüksek Mahkeme’nin yasak kararına kadar faaliyet gösteren Bicholim, Sirigao-Mayem, Monte de Sirigao ve Kalay madenleri olduğu belirtildi.

Eyaletin kuzeyinde yer alan üç demir cevheri madeninin rezervlerinin sırasıyla 9 milyon mt, 23 milyon mt ve 85 milyon mt olduğu ve güneyinde yer alan madenin rezervinin ise 20 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.