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Hindistan’ın Goa eyaletinde yalnızca 260 milyon mt demir cevheri rezervi kaldı

Salı, 08 Kasım 2022 10:01:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaletinde yalnızca 260 milyon mt demir cevheri rezervi kaldığı belirtildi.

Goa eyaleti hükümeti toplam rezervleri yaklaşık 135 milyon mt seviyesinde yer alan dört demir cevheri bloğunu ihaleye açmıştı.

Yapılan bir araştırmaya göre, Hindistan’ın toplam demir cevheri rezervleri geçtiğimiz yılın Mart ayı itibarıyla yaklaşık 6,84 milyar mt seviyesinde yer alıyordu. Söz konusu rezervlerin %50’sini Odisha, %24’ünü Jharkhand, %18’ini Chhattisgarh, %4’ünü Goa, %3’ünü Karnataka ve %1’ini Madhya Pradesh eyaletleri oluşturuyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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