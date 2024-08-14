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Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti üç demir cevheri bloğu için ihale açacak

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 14:14:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti, eyalette bulunan üç demir cevheri bloğunu bu yılın Ekim ayında ihaleye açacağını açıkladı.

Piyasa kaynakları, ihaleye açılacak blokların Codli, Curpem-Sulcorna ve Onda olduğunu belirtti.

377 hektarlık bir arazi üzerinde bulunan Codli bloğunun %45-66 tenörlü hematit rezervlerinin 48 milyon mt, 87 hektarlık bir arazi üzerinde yer alan Curpem-Sulcorna’nın ortalama %56 tenörlü demir cevheri rezervlerinin 9,7 milyon mt ve 61 hektarlık bir arazi üzerinde bulunan Onda’nın demir cevheri rezervlerinin de 5,6 milyon mt seviyelerinde yer aldığı tahmin ediliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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