Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti üç demir cevheri bloğu için ihale açacak

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti, eyalette bulunan üç demir cevheri bloğunu bu yılın Ekim ayında ihaleye açacağını açıkladı.

Piyasa kaynakları, ihaleye açılacak blokların Codli, Curpem-Sulcorna ve Onda olduğunu belirtti.

377 hektarlık bir arazi üzerinde bulunan Codli bloğunun %45-66 tenörlü hematit rezervlerinin 48 milyon mt, 87 hektarlık bir arazi üzerinde yer alan Curpem-Sulcorna’nın ortalama %56 tenörlü demir cevheri rezervlerinin 9,7 milyon mt ve 61 hektarlık bir arazi üzerinde bulunan Onda’nın demir cevheri rezervlerinin de 5,6 milyon mt seviyelerinde yer aldığı tahmin ediliyor.