Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti dört demir cevheri bloğu için açılan ihalede asgari rezerv fiyatını belirledi

Salı, 25 Ekim 2022 10:36:54 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümetinin dört demir cevheri bloğu için açtığı ihalede asgari rezerv fiyatının belirlendiği bildirildi.

Kaynaklar, söz konusu eyaletin güneyinde yer alan bir adet demir cevheri bloğu için asgari rezerv fiyatının %25 ve kuzeyinde yer alan üç blok için ise %15 olarak belirlendiğini belirtti.

Hindistan Maden Bürosu (IBM) Goa eyaletinde yer alan demir cevheri madenleri için belirli aralıklarla rezerv fiyatını belirliyor. Eyaletin güneyine yer alan bir maden için açılan ihalede, IBM tarafından belirlenen fiyatın 100 INR/mt olması durumunda kazanan teklifin bu seviyenin en az 25 INR/mt veya üzerinde yer alması gerekiyor. Eyaletin kuzeyinde açılan bir ihalede ise yine kazanan teklifin 100 INR/mt seviyesinin en az 15 INR/mt veya üzerinde olması gerekecek.

Bununla birlikte ihale kazananı eyalet hükümeti ile imzalanacak gelir paylaşımı anlaşması kapsamında madenlerden ihracat edilecek demir cevheri için metrik ton başına ödeme yapacak.

Goa eyaletinin kuzeyinde yer alan üç demir cevheri madeninin rezervlerinin sırasıyla 9 milyon mt, 23 milyon mt ve 85 milyon mt olduğu ve güneyinde yer alan madenin rezervlerinin ise 20 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

İhalenin 21 Aralık tarihine kadar tamamlanması ve kazanan teklifin bu tarihte açıklanması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, 88 madencilik ruhsatının kanunlarda belirtildiği üzere ihale yoluyla yenilenmediği için yasal olmadığı gerekçesiyle Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Goa eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetleri 2018 yılında durdurulmuştu.