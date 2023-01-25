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Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti beş demir cevheri bloğu için ihale açtı

Çarşamba, 25 Ocak 2023 09:53:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti tarafından yapılan açıklamada beş demir cevheri bloğunun daha ihaleye açıldığı duyuruldu.

Advalpale-Tivim, Cudnem-Cormolem, Cudem, Sulrla-Sonshi ve Tivim-Prina demir cevheri bloklarının ihaleye açıldığı ve söz konusu ihalede teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 27 Mart olduğu ifade edildi.

Goa eyaleti hükümetinin Aralık ayında tamamladığı ihalede Kalay, Monte de Sirigao, Bicholim ve Sirigao Mayem bloklarının kazananları sırasıyla Sociedade de Fomento Industrial, N.S. Bandekar & Co, Vedanta Limited ve Salgaocar Shipping Limited olmuştu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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