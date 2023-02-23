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Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti atıl duran demir cevheri stoklarının çıkarılması için son tarihi belirledi

Perşembe, 23 Şubat 2023 10:06:20 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti, maden ocaklarında atıl duran demir cevheri için açılan ihalelerde en yüksek teklifi verenlere bu stokları çıkarması için 31 Mart tarihine kadar mühlet tanıdı.

Açılan 27 ihalede kazananların demir cevheri stoklarını belirlenen tarihe kadar çıkarmaması halinde hükümet bu rezervlere ve depozito ödemelerine el koyacak.

Atıl duran demir cevheri rezervlerinin elden çıkarılması amacıyla internet üzerinden açılan ihalelerin şartlarına göre, kazanan tarafın 60 gün içerisinde stokları çıkarması gerekiyor.

İhaleyi kazandığı ve vadeli satış yaptığı halde rezervleri çıkaramayanlar olduğu ifade ediliyor.

Goa eyaleti hükümeti, 15 milyon mt demir cevherini elden çıkarmak amacıyla 27 elektronik ihale düzenledi. Yüksek Mahkeme 2018 yılında eyalette demir cevheri madenciliğini yasaklamıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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