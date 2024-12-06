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Hindistan’ın Çin’den çelik ithalatı Ocak-Ekim döneminde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Cuma, 06 Aralık 2024 15:40:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre Çin’den nihai mamul ithalatı 2024-25 mali yılının Nisan-Ekim döneminde yıllık %35,4 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Çin’den çoğunlukla paslanmaz çelik, sıcak rulo sac, galvanizli sac, levha ve silisli sac ithalatı yapılıyor.

Söz konusu dönemde Hindistan’ın toplam nihai mamul ithalatı son yedi yılın en yüksek seviyesi olan 5,7 milyon mt’a ulaştı.

Yerel çelik üreticilerinin kurduğu baskı üzerine bakanlık, Çin’den yapılan düşük fiyatlı ithalatı sınırlandırmak amacıyla ithal yassı mamule %25 oranında koruma vergisi getirilmesini önermişti.

Ancak başlıca çelik kullanan sektörlerden biri olan mühendislik ürünleri üreticileri ve ihracatçılarını temsil eden Hindistan Mühendislik İhracatını Geliştirme Konseyi (EEPC), ithal satış fiyatlarının yerel fiyatlarda belirleyici olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ithalata vergi getirilmesinin yerel fiyatların artmasına yol açacağını savunmuştu.

Ayrıca vergi yoluyla ithal çelik fiyatlarının artması sebebiyle Hint mühendislik ihracatçılarının küresel piyasadaki rekabet gücünü kaybedeceğine dikkat çekmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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