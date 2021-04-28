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Hindistan’ın çelik tesisleri üretimde kesinti yaparak tıbbi amaçlı oksijen arzını artıracak

Çarşamba, 28 Nisan 2021 17:59:13 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın lider çelik üreticileri JSW Limited ve Jindal Steel and Power Limited (JSPL) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre şirket, çelik üretim tesislerinde kesintiye gidecek ve tüm oksijen üretiminin tıbbi kullanıma kaydırılmasını sağlayacak.

Bu sayede, JSW Ltd. tesislerindeki günlük 900 mt oksijen üretimini 1.000 mt’a çıkaracak.

JSW Group’un Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sajjan Jindal, “Hayat kurtarmak, çelik imalatından çok daha büyük bir önem taşıyor. Ülkemiz, şirketimiz bünyesinde yer alan kaynaklara ihtiyaç duyduğu müddetçe çelik üretimi bekleyebilir,” dedi.

JSW’nın, gaz oksijeni doğrudan hastalara ulaştırmak için özel bir boru hattı çektiği tesislerinin etrafına büyük Covid merkezleri kuruluyor. Bu sayede sıvı oksijene olan bağımlılık önlenecek. Jindal sözlerine, “Fazla miktarda bulunan oksijen hastalara ulaştırılamıyorsa, hastaları oksijen kaynağına taşımalıyız,” şeklinde devam etti.

JSPL’nin Genel Müdürü VR Sharma ise, “Hayat kurtarmak amacıyla hükümete oksijen temin ederken çelik üretiminden bir süreliğine feragat edebiliriz. Önceliğimiz her zaman insan,” dedi. Ayrıca, JSPL’nin Odisha eyaletine bağlı Angul şehrindeki çelik üretim tesisinin stoklarında, dağıtıma hazır 500 mt oksijen mevcut olduğu da eklendi.

Resmi olmayan haberlerden edinilen bilgilere göre, Steel Authority of India Limited (SAIL), eyalet hükümetlerine ve hastanelere oksijen tedarikini artırmak için oksijen üretim tesisinde maksimum üretim yapabilmek adına Bhilai eyaletinde yer alan çelik üretim tesisini kapatma hazırlığına girdi.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  JSW Steel  |  benzer haberler »


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