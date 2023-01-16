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Hindistan’ın Bihar eyaleti hükümeti demir cevheri bloklarını ihaleye açtı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 14:20:30 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Bihar eyaleti hükümeti eyalette yer alan demir cevheri bloklarını ihaleye açtı.

Söz konusu blokların Rohtas ve Jamui’de yer aldığı dışında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, eyalet hükümetinin ihalenin hüküm ve koşullarını belirlemesi için ticaret bankası SBI Capital Market Limited’i görevlendirdiği ifade edildi.

SBI Capital Market, bloklarının sınırının belirlenmesi ve değerlendirilmesinden, ihale sürecinden, rezerv fiyatından ve katılımcıların uygun olup olmadığının kararlaştırılmasından sorumlu olacak.

Bihar eyaletinde demir cevheri bloklarının ilk kez ihaleye açıldığı belirtiliyor.

Jharkhand eyaleti 2000 yılında Bihar eyaletinden ayrıldığında eyalette yer alan tüm aktif demir cevheri madenleri Jharkhand eyaletinin bir parçası haline gelmişti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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