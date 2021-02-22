Hindistan’da üç demir cevherinin faaliyetlerine yeniden başlaması arz eksikliğini hafifletecek

Pazartesi, 22 Şubat 2021 12:29:35 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan yerel piyasasındaki demir cevheri arzı eksikliğinin geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde en az üç adet madenin üretime başlamasıyla birlikte kısa vadede hafiflemesi bekleniyor.

Odisha eyalet hükümetinden bir yetkiliye göre, Odisha Mining Corporation (OMC), toplam 275 milyon mt rezerve sahip Guali ve Jiling-Langlota demir cevheri madenlerinde üretime başladı.

Söz konusu yetkili, merkezi hükümetin OMC’ye onay verdiğini ve şirketin 25 gün gibi rekor bir sürede üretime başladığını söyledi.

Eyalet hükümeti, söz konusu iki maden için yıllık toplam 12 milyon mt üretim hedefi koydu ve bunun da, Odisha’daki sünger demir ve küçük ölçekli çelik tesislerinin hammadde eksikliğini önemli oranda hafifletmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, devlete bağlı madenci NMDC Limited da Karnataka eyaletinde bulunan Donimalai demir cevheri madenlerinde yeniden faaliyete başladı. Bu hamle ise yerel piyasaya 7 milyon mt hammadde sağlayacak.

Yerel madencilerin ana temsilcisi Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu Genel Sekreteri R K Sharma, “Madenlerdeki faaliyetlerin yeniden başlaması, çelik üretimi için gerekli demir cevheri arzını artıracak ve yüksek arz seviyesi de fiyatların hafiflemesini sağlayacak,” şeklinde konuştu.