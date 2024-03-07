Hindistan’da perakende araç satışları Şubat ayında %13 arttı

Perşembe, 07 Mart 2024 15:53:39 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları bu yılın Şubat ayında yıllık %13 artış gösterdi.

Söz konusu ayda perakende binek araç satışları yıllık %12, perakende ticari araç satışları yıllık %5, perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %13 ve perakende üç tekerlekli araç satışları da yıllık %24 artış kaydetti.

FADA Başkanı Manish Raj Singhania, müşterilerin beklentilerinin iyileşmesi ve piyasaya sürülen yeni modeller sayesinde binek araç talebinin artmasına rağmen stok devir süresinin 50-55 gün olmasının ciddi bir endişe yarattığını ifade etti.

Singhania sözlerine, “Ticari araç segmentinin nakit sıkıntısı ve müşterilerin seçim sebebiyle alımlarını ertelemesine rağmen filo ve okul aracı alımları, güçlü talep ve finansmandaki artış sayesinde %5 büyümesi, sektörün dayanıklılığı beraberinde kademeli toparlanmayı da gözler önüne seriyor,” şeklinde devam etti.