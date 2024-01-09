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Hindistan’da perakende araç satışları Aralık ayında %21 arttı

Salı, 09 Ocak 2024 10:31:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %21 artışla 1.990.915 adet seviyesinde yer aldı.

2023 yılında perakende araç satışları bir önceki yıl kaydedilen 21.492.324 adet seviyesine kıyasla %11 artarak 23.867.990 adet seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda tüm kategorilerdeki araç satışlarının artış gösterdiği bildirildi. İki tekerlekli araç satışları yıllık %36, binek araç satışları yıllık %3, traktör satışları yıllık %0,2 ve ticari araç satışları da yıllık %1,3 yükseldi.

Ancak federasyon, bayilerdeki stokların artmasının endişe yarattığını belirtti. FADA verilerine göre binek araç ortalama stok devir süresi 55-58 gün ve iki tekerlekli araç ortalama stok devir süresi de 15-20 gün arasında değişiklik gösteriyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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