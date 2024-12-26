Hindistan’da kamu projelerine yeşil çelik temini için merkezi kurum kurulması önerisi reddedildi

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Çelik Bakanlığının kamu projelerine yeşil çelik temini için merkezi bir kurum kurulması yönündeki teklifinin Maliye Bakanlığı tarafından kabul görmediğini belirtti.

Hükümet tarafından finanse edilen projelerde kullanılan çeliğin büyük bir kısmının doğrudan hükümet tarafından değil yükleniciler aracılığıyla satın alındığı ifade edildi.

Bununla birlikte devlet kurumlarının en büyük çelik ve çimento alıcıları olduğu dile getirildi. Ayrıca Hindistan’da kamu ihalelerinin gayrisafi yurt içi hasıladaki payının en az %20 seviyesinde yer aldığı vurgulandı.

Yakın zaman önce yeşil çeliğin tanımını açıklayan Çelik Bakanlığı, karbon salımını düşürmek amacıyla gelecekte hükümet tarafından finanse edilen projeler için yapılacak çelik alımlarının %37’sinin yeşil çeliğe ayrılmasını zorunlu hale getirmeyi planladığını bildirmişti.

Ancak Maliye Bakanlığı, yeşil çelik temininin tek bir merkezi kurum üzerinden gerçekleştirilmesinin zorunlu kılınmasını makul bulmadığını ve rekabet yasalarına aykırı olduğunu dile getirdi.