Hindistan’da Goa hükümeti demir cevheri madenciliği yasağına çözüm olarak ihale yoluna gidebilir

Salı, 08 Aralık 2020 14:58:41 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da Goa eyalet hükümeti, bölgedeki demir cevheri madenciliği yasağına dair sorunu çözmek adına, kapatılmış demir cevheri madenleri için yeni bir ihale başlatabileceğini belirtti.

Goa Başbakanı Pramod Sawant, “Goa’da demir cevheri madencilik faaliyetlerinin yeniden başlamasını istiyoruz. Bunu çözmek için bir ihale başlatacağız. Bir fikir birliğine varmak ve madencilik yasağına çözüm getirmek için çalışıyoruz,” şeklinde konuştu.

Askıya alınmış demir cevheri madenleri için yeni bir ihale başlatmak, Goa’da madencilik faaliyetlerinin yeniden başlaması için ihale yapılmasına karşı olan hükümetin tutumuna aykırı olacak.

Başbakan, hükümetin yeni ihalelere dair endişesini anladığını belirtti. Hükümete göre, yeni yatırımcılar halihazırda sektörde bulunan işçiler yerine kendi çıkarlarını kolladığı için, sektöre yeni oyuncuların girmesi, madenlerdeki işçilerin ve diğer bağlantılı sektörlerin çıkarlarını tehlikeye atabilir.

Hindistan yargıtayının 2012 yılında çıkardığı bir kanuna göre, 2007 yılından sonra yapılan tüm demir cevheri madenciliği yasadışı sayılıyor. Yargıtayın daha sonra 2018 yılında çıkardığı bir yasaya göreyse, Goa’daki tüm demir cevheri madenciliği yasaklandı ve zorunlu ihale yoluyla yapılmayan maden sözleşmesi yenilemeleri yasadışı kabul edildi.