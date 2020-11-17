﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’da Chhattisgarh eyaleti demir cevheri satışlarında indirim uygulanmasını talep etti

Salı, 17 Kasım 2020 15:47:02 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Chhattisgarh eyalet hükümeti, merkezi hükümetten Chhattisgarh’ta bulunan çelik üreticilerine yapılan demir cevheri tedarikine %30 indirim uygulanmasını talep etti.

Bir hükümet yetkilisine göre, Chhattisgarh’ta oldukça fazla demir cevheri rezervi bulunduğu ve devlete bağlı madenci NMDC Limited amiral gemisi madenlerinden bazılarını Chhattisgarh’ta işlettiği için, söz konusu eyaletteki çelik üreticileri yakın bölgelerden çıkarılan hammaddeleri indirimli bir şekilde temin edebilmeli.

Chhattisgarh Eyalet Başbakanı Bhupesh Baghel merkezi hükümetle yaptığı görüşmede, Chhattisgarh’a yapılan demir cevheri satışlarına indirim uygulanmasının bölgedeki çelik üreticilerinin büyümesini kolaylaştıracağını söyledi. Baghel ayrıca bunun, yeni çelik tesislerine yatırım yapılmasını tetikleyeceğini, ekonomik büyüme sağlayacağını ve özellikle eyalet içinde aşırı solcuların şiddetine maruz kalan bölgelerde istihdam yaratacağını belirtti.

Baghel, söz konusu eyaletten çıkarılan demir cevheri satışlarına indirim uygulanmasının, merkezi hükümetin Chhattisgarh dahil tüm ülkede oluşturmayı planladığı “çelik endüstrisi kümeleri” projesini de destekleyeceğini söyledi.


Etiketler: Hindistan  hammaddeler  madencilik  demir cevheri  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Kas

Odisha’da demir cevheri ve mangan madenleri ihalesini kazanan üç şirket madenleri işletmekten vazgeçti
27  Eki

Hindistan’da Odisha eyaleti hükümeti önümüzdeki iki ay içinde 14 madeni ihaleye çıkaracak
27  Eki

Hint madenciler, çelik üreticilerinin cevher arzında eksiklik olduğu iddiasına karşı çıktı
22  Eki

FIMI, eyalet dışına demir cevheri satışı için Karnataka yönetiminden destek istiyor
20  Eki

Hint KIOCL yeni demir cevheri madeni için katma değerli projeler planlıyor