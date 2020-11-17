Hindistan’da Chhattisgarh eyaleti demir cevheri satışlarında indirim uygulanmasını talep etti

Salı, 17 Kasım 2020 15:47:02 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Chhattisgarh eyalet hükümeti, merkezi hükümetten Chhattisgarh’ta bulunan çelik üreticilerine yapılan demir cevheri tedarikine %30 indirim uygulanmasını talep etti.

Bir hükümet yetkilisine göre, Chhattisgarh’ta oldukça fazla demir cevheri rezervi bulunduğu ve devlete bağlı madenci NMDC Limited amiral gemisi madenlerinden bazılarını Chhattisgarh’ta işlettiği için, söz konusu eyaletteki çelik üreticileri yakın bölgelerden çıkarılan hammaddeleri indirimli bir şekilde temin edebilmeli.

Chhattisgarh Eyalet Başbakanı Bhupesh Baghel merkezi hükümetle yaptığı görüşmede, Chhattisgarh’a yapılan demir cevheri satışlarına indirim uygulanmasının bölgedeki çelik üreticilerinin büyümesini kolaylaştıracağını söyledi. Baghel ayrıca bunun, yeni çelik tesislerine yatırım yapılmasını tetikleyeceğini, ekonomik büyüme sağlayacağını ve özellikle eyalet içinde aşırı solcuların şiddetine maruz kalan bölgelerde istihdam yaratacağını belirtti.

Baghel, söz konusu eyaletten çıkarılan demir cevheri satışlarına indirim uygulanmasının, merkezi hükümetin Chhattisgarh dahil tüm ülkede oluşturmayı planladığı “çelik endüstrisi kümeleri” projesini de destekleyeceğini söyledi.