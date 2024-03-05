Hindistan’da binek araç satışları Şubat ayında %11 yükseldi

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Şubat ayında yıllık %11,3 artışla 373.177 adet seviyesinde yer aldı. Yayımlanan veriler, binek araç satışlarının üst üste 15 ay yükseldiğini gösterdi.
Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %15 artarak 197.471 adet olurken, Tata Motors Limited’in satışları yıllık %20 artışla 51.267 adet seviyesinde yer aldı.
Toyota Kirloskar Motor Limited yıllık %61 artışla 25.220 adet satış yaparken, MG Motors Limited’in satışları yıllık %18 artarak 4.532 adet seviyesine yükseldi.
Bununla birlikte Hyundai Motors India Limited’in satışları yıllık %7 artışla 50.201 adet ve Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %20 artışla 51.267 adet seviyelerinde kaydedildi.