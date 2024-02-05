Hindistan’da binek araç satışları Ocak ayında artış kaydetti

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yükseldi.
Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %15,5 artarak 191.364 adet oldu.
Tata Motors Limited’in satışları yıllık %6 artışla 86.125 adet seviyesinde yer alırken en büyük ikinci üretici olan Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %8,5 artışla 67.715 adet seviyesine çıktı.
Bununla birlikte Mahindra & Mahindra yıllık %15 artışla 73.944 adet satış yaparken Toyota Kirloskar Motor Limited’in satışları da yıllık %96 artışla 24.609 adet seviyesinde yer aldı.