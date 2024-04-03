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Hindistan’da binek araç satışları Mart ayında da canlı seyretti

Çarşamba, 03 Nisan 2024 11:12:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Mart ayında artış göstermeye devam etti.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %15 artarak 152.718 adet olurken Tata Motors Limited’in satışları yıllık %14 artışla 50.297 adet seviyesinde yer aldı.

Hyundai Motors India Limited yıllık %7 artışla 65.601 adet satış yaparken Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %13 artışla 40.631 adet seviyesine yükseldi.

Bununla birlikte Honda Cars Limited yıllık %41 artışla 13.931 adet ve Toyota Kirloskar Limited de yıllık %25 artışla 27.180 adet satış gerçekleştirdi.

Aynı ayda yalnızca MG Motors’un binek araç satışları bir önceki ay kaydedilen 6.051 adede kıyasla 4.648 adet seviyesine geriledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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