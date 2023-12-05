Hindistan’da binek araç satışları Kasım ayında artış kaydetti

Salı, 05 Aralık 2023 10:13:15 (GMT+3) | Kalküta

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Kasım ayında yükselse de artış oranı önemli ölçüde azaldı.

Sektör yetkilileri, büyük ölçekli binek araç üreticilerinin satışlarının tek haneli artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca pazar payı daha düşük olan bazı şirketlerin düşük baz etkisi sebebiyle geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla daha fazla satış yaptığını da ifade etti.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,3 artarak 134.158 adet olurken ikinci en büyük pazar payına sahip Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %3 artışla 48.452 adet seviyesinde yer aldı.

Tata Motors Limited yıllık %0,1 artışla 46.070 adet satış yaparken Kia India Limited’in satışları yıllık %5,3 düşerek 22.762 adet seviyesine geriledi.

MG Motors Limited’in satışları yıllık %1,8 artışla 4.154 adet, Toyota Kirloskar India Limited’in satışları yıllık %43,85 artışla 16.924 adet ve Nissan India’nın satışları da yıllık %2,25 artışla 2.454 adet seviyelerinde kaydedildi.