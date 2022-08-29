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Hindistan Yüksek Mahkemesi Karnataka’da demir cevheri için azami üretim miktarını düşürdü

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 11:06:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Karnataka eyaletinde yer alan bölgelerde demir cevheri için belirlenen azami üretim miktarını düşürdü.

Mahkeme, Bellary bölgesinde demir cevheri için belirlenen yıllık azami üretim miktarını 28 milyon mt’dan 35 milyon mt ve Tumkur ile Chitradurga bölgelerinde 7 milyon mt’dan 15 milyon mt seviyelerine yükseltmişti.

Yapılan açıklamada, “Ekoloji ve çevre korumanın iktisadı kalkınma ile bir arada yürütülmesi gerekiyor. Maden üretim miktarını tamamen azaltmayı düşünmüyoruz. Bu duruma, endişeleri göz önünde bulundurarak ve eyaletteki madencilik faaliyetlerinde kademeli olarak değişiklik yapılmasını sağlayarak temkinli bir yaklaşım sergiliyoruz,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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