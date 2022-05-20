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Hindistan Yüksek Mahkemesi Karnataka eyaletinden demir cevheri ihracatına yönelik on yıllık yasağı kaldırdı

Cuma, 20 Mayıs 2022 14:40:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Yüksek Mahkemesi ülkenin güneyinde bulunan Karnataka eyaletindeki hükümete bağlı madenlerden çıkan demir cevherinin ihracatına yönelik yasağı kaldırdığını açıkladı.

Mahkeme ayrıca maden işletmecilerinin alıcılarla ihale platformları üzerinden değil de doğrudan sözleşme imzalayarak halihazırda çıkarılmış olan demir cevherini satmalarına da izin verdi.

Maden işletmecileri, 2011 yılında madencilik kurallarının ihlali sebebiyle getirilen ihracat yasağının kaldırılması için başvuruda bulunmuştu.

Heyet, “Karnataka’da bulunan madenlerin ülkedeki diğer madenlerle eşit şartlarda olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Üç bölgeden çıkarılan demir cevheri için uygulanan sistemi gözden geçirme zamanı geldi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen ihaleler tek seçenek haline geldiğinden beri tek satış şekli buydu. Durum şimdi değişti. Çevreye verilen zararın düzeltilmesi sürecine ilişkin olarak 23 Eylül 2011 tarihli kararın gevşetilmesi gerektiği kanaatindeyiz. İnternet üzerinden art arda düzenlenen ihalelere yeterli talep gelmediğini bildirildi. Tüm bu değişiklikler ışığında demir cevheri satışına yönelik yasaklar kaldırılmalı,” dedi.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası madencilik 

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